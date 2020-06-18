FETÖ'nün sözde "Kayseri sıkıyönetim komutanı"nın yeniden yargılandığı dava

AA

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçın, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Müşteki Cumhurbaşkanlığı avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Yalçın, 15 Temmuz 2016'da, Korgeneral Mehmet Şanver ve emekli Orgeneral Levent Taşan'ın çocuklarının İstanbul Moda'daki düğününe eşiyle katıldığını, FETÖ'cüler tarafından elleri arkadan kelepçeli yüzüstü yere yatırılarak derdest edildiğini, bu durumun o gün orada bulunan ve Akıncı Üssü davasında dinlenen bazı tanıklar tarafından da belirtildiğini söyledi.

Kalkışmanın duyulmasından sonra dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın, "uçaklar kalkmayacak" yönünde kesin talimatının ardından, düğünde bulunanlardan o dönemde Kayseri'de konuşlu 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı olan eski tuğgeneral Cemal Akyıldız'ın ilgili komutanı arayarak uçakların kalkmaması yönünde talimat verdiğini öne süren Yalçın, 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığında herhangi bir emir ve komuta yetkisi olmadığını ve o gece uçakların kalkması yönünde herhangi bir emir ve talimatı da olmadığını savundu.

O gece Kayseri'den kalkan uçaklarla ilgili de savunma yapan Yalçın, kalkan 8 uçaktan ilkinin 16 Temmuz saat 00.30'da, son uçağın ise 02.40'ta kalkış yaptığını, bu uçakların daha sonra Malatya'ya indiğini, kendisinin ise bu saatlerde FETÖ'cüler tarafından derdest durumda bulunduğunu anlattı.

Uçakların kalkmaması için yetkililerin pistten kalkış yasağı getirmesi gerektiğini, bu kararın da uçaklar kalktıktan sora saat 02.52'de alındığını iddia eden Yalçın, karar merciinde bulunanların o gece üs bölgesine gitmediklerini savundu.

Tanık olarak dinlenen eski Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Uğur Özcan ve Milletvekili Taner Yıldız'ın da ifadelerinde FETÖ/PDY'ye ilişkin somut bir eylemine tanık olmadıklarını beyan ettiklerini kaydeden Yalçın, "Bu örgüt ile hiçbir irtibatım ve iltisakım yoktur. Tam tersine örgütün hedefinde olan biriydim. Darbe için ne kimseden talimat aldım ne de kimseye emir verdim. 1434 gündür tutukluyum. Mağdurum önce tahliyemi sonra da beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında sözde Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlandığı belirtilen listede adı "Kayseri sıkıyönetim komutanı" olarak geçen eski Kayseri Garnizon Komutanı İsmail Yalçın, 17 Temmuz 2016'da İstanbul'dan Kayseri'ye gelirken kent girişinde gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık Yalçın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yargılamanın eksik yürütüldüğü gerekçesiyle, sanık Yalçın'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

Daire, bozma ilamında, yerel mahkemeden, sanık Yalçın'ın İstanbul'da derdest edildiği ileri sürülen düğünde yargılanan sanıkların dosya içeriğinin istenmesi ve 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli bazı kişilerin, sanık hakkında ifadesinin olup olmadığının sorulmasını istemişti.