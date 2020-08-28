İHA

TEM-Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri imamlarından Salih Ö.’yü Silivri'de saklandığı binanın çatı arasında dün akşam saatlerinde yakalamıştı. Şahıs, ifadesinin ardından bugün öğle saatlerinde Silivri Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Salih Ö. cezaevine gönderildi.

Şahsın 2016 yılında KYK ile öğretmenlikten ihraç edildiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinde bulunan FETÖ’cülere mahrem imamlık yaptığı öğrenildi. Şahsın 2017 yılından bu yana firarda olduğu ve sürekli adres değiştirdiği kaydedildi. Aynı zamanda şahsın örgün üyelerinin kendi arasında iletişimi sağladıkları “Bylock” programı kullanıcısı olduğu belirlendi.