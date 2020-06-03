FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki detaylar iddianamede

AA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden olduğu ileri sürülen Hüseyin Yılmaz hakkında hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ve Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün sosyal medyada algı yönetimi için başvurduğu yöntemler anlatıldı.

FETÖ'nün 17/25 Aralık sürecindeki "yargısal darbeye teşebbüs" sonrasında sosyal medyaya ayrı bir önem verdiği ve aktif kullanmaya başladığı belirtilen iddianamede, bu hesapların yöneticilerinden olan sanığın yakalandığı hücre evindeki aramada, çok sayıda telefon, flaş bellek ve dizüstü bilgisayar ele geçirildiği kaydedildi.

- Cep telefonunda VPN notları

Sanığın kullandığı cep telefonundaki ayrıntılı incelemede "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplara giriş yaptığının ve örgüt yöneticileriyle mesajlaşmalarının belirlendiği vurgulanan iddianamede, "not defteri" adı altında ise farklı VPN numaralarıyla başka ülkelerı̇n ağları üzerinden nasıl paylaşım yapılacağı ve nelerı̇n yapılması gerektiği, yasa dışı bağlantılar kurulması ve sürekli VPN numaralarının bulunabileceği internet adresı̇ sayfalarını tarı̇f eden bilgilerin yer aldığı aktarıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen Hüseyin Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

"Örgüt 2014 yılından sonra sadece mahrem hizmetlilerin bildiği hesaplar açma talimatı verdi, bunun için danışmanlık biriminden takip başladı. Her ile hedefler verildi. Sorumluları tek tek bölgeleri gezdiler. Amaç sosyal medyada algıyı yönetmekti. Bu anlamda herkese partili, solcu, sağcı, dindar hesap açma talimatı verildi ve her ay bunun değerlendirmesi yapıldı. Sağcı hesap açılmasının sebebi milliyetçi kesimi, solcu hesap açılmasının amacı solcu olan kesimi, dindar hesap açılmasının amacı dini kesimi sayfa etrafında toparlayarak onların görüşleri doğrultusunda algı yaratıp Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetine karşı antipati oluşturarak oy kaybı sağlamak ve seçilmiş hükümeti yıpratmaktır."

"@ankarakuşu" isimli hesabın sahibi ile önce Twitter, sonrasında da WhatsApp üzerinden iletişim kurduğuna dikkati çeken sanık, şöyle devam etti:

"Bu hesapla görüştüğümüzü benim gibi sayfayı yöneten adminler ve Zafer kod adlı Abdullah P. biliyordu. Bu hesap bize kendi reklamını değil de söylediği hesapların veya videoların reklamını yapmamızı istiyordu ya da söylediği tweetleri beğenmemizi ya da retweet yapmamızı istiyordu. Bizden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisinin videolarını, ismini hatırlamadığım İYİ Parti milletvekilinin paylaşımını, Gelecek Partisinin üyelerinin paylaşımlarını ya beğenmem ya da retweet yapmamı istedi. Benden yapmış olduğum bu etkileşimler için bana M.C. üzerinden yukarıda bahsettiğim şekilde toplamda hatırladığım kadarıyla 8 bin lira kadar gönderdi."

- Para transferlerinde akrabalarını kullanmış

İddianamede, sanığın yapılan bu eylemler karşılığında gelen paraları kendi adına değil de akrabalarının hesaplarına yatırılmasını sağladığı ve bunların "koyun parası " gibi açıklamalarla gizlenmesinin de amaçlandığı anlatıldı. Ayrıca sanığın bu şekilde kardeşi F.Ç, yeğeni Z.K. ve akrabası M.K'nin hesaplarını kullandığı belirtildi.

Bu arada, sanığın ByLock kullanıcısı olduğu ve 2014-2016 yıllarında Bingöl'de örgütün emniyet yapılanmasında "müdür" konumunda bulunduğu öğrenildi.