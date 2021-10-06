DHA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayi kuruluşlarındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 13 mühendis hakkında 28 Eylül'de soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3'ü görevde, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş, elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, uçak, havacılık ve uzay mühendisi 13 şüpheliden 7'sini gözaltına aldı. Örgütün TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı gibi kuruluşlardaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu. Örgütle ilgili bildiklerini anlattıkları belirtilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 1'i hakkında daha önce adli işlem yapıldığı, diğer şüphelinin ise Covid-19 nedeniyle tedaviye alındığı belirtildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.