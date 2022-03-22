Ankara merkezi FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 4'ü aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, örgütün tepe yönetimiyle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ünün aktif görevde olduğu, 10'unun sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı belirtildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.