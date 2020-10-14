FETÖ'nün "mühendisler bölge sorumlusu"nun eylemleri gerekçeli kararda

9. Ağır Ceza Mahkemesince 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Hasan Bülent Beyli hakkındaki gerekçeli karar tamamlandı.
Terör örgütünün tanımı, sanık hakkındaki eylemler ve tanık beyanlarının yer aldığı kararda, sanığın FETÖ elebaşının çağrısından sonra, Bank Asya'da 12 hesap açtırdığı ve yüklü miktarda para yatırdığı aktarıldı.
Sanığın dijital materyallerindeki incelemelerinde örgüt mensuplarının kullandığı KakaoTalk, CoverMe ve Tango gibi programları kullandığının belirlendiği ifade edilen kararda, sanığın ayrıca başkasının adına kayıtlı telefon hattında ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.
ByLock'ta kullanıcı adının "hasanbulent" olduğu ve örgütün ildeki üst düzey yöneticilerinin hesabında ekli olduğu bilgisine yer verilen kararda, "Görüşme içerikleri incelendiğinde o dönem yapılmakta olan FETÖ operasyonlarından söz ettiği ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçması hususunda görüşmeler ve şifreli konuşmalar yaptığı, yine örgütün 'il imamı' Murat Elmas ile yaptığı yazışmada ismini ve telefon numarasını gönderdiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.
- Örgüt okullarını "bizim okullar" diye sahiplendi
Sanığın örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile telefon görüşmesi yaptığı ve silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası alan "il imamı" Murat Elmas'a bağlı hareket ettiği anlatılan kararda, sanığın ifadesinde örgüt okullarını "bizim okullar" diyerek sahiplendiğine işaret edildi.
Karada, sanığın 1993 yılından itibaren örgüt içinde yer aldığı belirtilerek, "Sanığın örgütün kurumlarında örgütsel talimatlar doğrultusunda tayine tabi olarak çalıştığı, bu amaçla yurt dışı ve yurt içinde görevler aldığı ve 'Gaziantep il imamı' Murat Elmas'ın örgüte bağlı yurt ve derneklerde yapmış olduğu toplantılarda bölge mühendisler sorumlusu sıfatıyla katıldığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kararda, sanık hakkında ceza belirlenirken eylemlerin yoğunluğu ve çeşitliliği dikkate alınarak cezada alt sınırdan uzaklaşıldığı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!