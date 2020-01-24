FETÖ'nün 'mahremlerine' 9 ilde operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Emniyet mahrem yapılanması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve emekli olan 50 eski emniyet personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

9 İLDE OPERASYON

Ankara merkezli olmak üzere Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat ve Bursa'daki operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.