FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik Konya merkezli operasyonda 7 zanlı yakalandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri belirlenen 2'si muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş, biri açığa alınmış ve 5'i emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Konya merkezli 7 ilde tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda zanlılardan 7'si gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.