FETÖ'nün "Kuleli yapılanması" mahrem imamın itiraflarına yansıdı

FETÖ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren "Enes" kod adlı O.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı, örgüt tarafından "asistan" olarak görevlendirildiği Kuleli Askeri Lisesindeki FETÖ mensubu yaklaşık 20 kripto asker ile buradaki askerlerden sorumlu 70'e yakın "mahrem abi"yi deşifre etti.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, deşifre edilen kripto asker ve mahrem imamların da çoğunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasıyla FETÖ'ye ağır darbe vurulduğu belirtildi.
Üniversitede okuduğu 2006-2010 yıllarında, örgüt içerisinde çeşitli görevler üstlendiğini, mezun olduktan sonra da "büyük bölge talebe mesulü", "şehir dışı talebe mesulü" ve "küçük bölge imamlığı" gibi görevler aldığını belirten O.Ç, 2013'ten sonra da Kuleli Askeri Lisesindeki örgütün mahrem yapılanmasında görev yapmaya başladığını anlattı.
Yapılanmada "müdür" konumundaki "Sedat" kod adlı M.F. tarafından kendisine "asistan" görevinin verildiğini bildiren O.Ç, "M.F. bana, Kuleli Askeri Lisesinde okuyan örgüt mensubu öğrencilerinden bazılarının sorumluluğunu yapacağımı ve burada çalışan birkaç rütbeli personelin sorumluluğunu vereceğini söyledi. Bu görevi yaklaşık 3 yıl yürüttüm." ifadelerini kullandı.
"Enes" kod adlı itirafçı, fen bilgisi öğretmeni olduğu için örgütün kolejlerinden birinde işe başlatıldığını beyan etti.
İtirafçı, 17-25 Aralık 2013 sonrasında, örgütteki gizlilik ve tedbirlerin üst seviyeye çıktığına dikkati çekerek, "Bu dönemde, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale ve Antalya'dan Kuleli Askeri Lisesini kazanıp gelen örgüt mensubu öğrencilerin asistanlığını yapıyordum. Belirttiğim illerden Kuleli Askeri Lisesine başlayan yaklaşık 15 askeri öğrenci ile askeri öğrencileri ziyarete gelen 5 kadar da 'şehir dışı talebe mesulü'nden sorumlu asistanlık yaptım." beyanında bulundu.
Darbe kalkışmasına kadar geçen sürede "asistanlık" görevinin yanında, Kuleli Askeri Lisesinde 2 askeri personelle ilgilenerek "öğretmenlik" görevi de üstlendiğini belirten O.Ç, şunları kaydetti:
"Sorumluluklarını üstlendiğim askerlerle örgüt içerisinde uygulanan üst düzey tedbir dolayısıyla ortalama ayda bir kez bazen evimde bazen de örgütün kullandığı bir evde görüşme yaparak, kendilerine ders ve sohbetler yaptım. Darbe kalkışmasından hemen birkaç gün sonra, mahrem yapıda 'müdür yardımcısı' görevini yürüten 'Gürsel' kod adlı G.Ş, evime gelerek darbe girişiminin 'cemaat' tarafından yapılmadığını söyledi ancak bu kalkışmayı sözde hizmetin yaptığını, buna TSK imamı olan Adil Öksüz ve Kemal Batmaz gibi kişilerin önayak olduğunu, bu durumu medyadan takip ettiğimi ifade ederek G.Ş'yi evden kovdum."
FETÖ'nün Kuleli Askeri Lisesi yapılanmasını iyi bilmesi nedeniyle itirafta bulunmaması için baskı gördüğünü iddia eden O.Ç, buna rağmen itirafçı olmaktan pişmanlık duymadığını anlattı.
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