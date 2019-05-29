FETÖ'nün KOSGEB davasında istenen cezalar belli oldu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığındaki ( KOSGEB) Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) yapılanmasına yönelik davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, kurumun eski başkanı Mustafa Kaplan'ın da aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya sanıklar, yakınları ve avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından söz verilen duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını söyledi.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Abdullah Cemil Uğurlu, Ahmet Karakoç, Ali Vasfi Eskicioğlu, Ayhan Çarlıoğlu, Abdullah Taşkın, Birkan Arslan, Ercüment Öztürk, Erdal Çelik, Hacı Yusuf Yalmancı, Hakkı Güzel, Hüseyin Tüysüz, Kenan Sertkaya, Mehmet Tezyetiş, Metin Şatır, Mevlüt Karaçam, Mithat Pas, Mustafa Kaplan, Mustafa Koca, Nesibe Genç, Nogay Nadir Koç, Nurgül Kaplan, Seher Yılmaz, Selahattin Kaya, Selma Tezyetiş, Yusuf İskender ve Yusuf Keskin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırmalarını talep etti.

Öte yandan savcı, sanıklar Ahmet Merih Özyılmaz, Erkan Yüce, Ertuğrul Nazlı, Güner Selçuk Usta, Murat Arıkan, Ömer Pak, Recep Özçevik, Serhat Öztürk, Servet Koçak, Sevda Şenol ve Şamil Akpınar'ın haklarında yeterli delil bulunamadığından beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına son savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.