FETÖ'nün Konya'daki askeri mahrem yapılanması deşifre oldu

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması içerisinde askeri okuldan atılan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
42 ŞÜPHELİ DEŞİFRE OLDU
Haklarında gözaltı kararı bulunan 16 şüpheliden 13’ü gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri üzerine FETÖ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 95 şüphelinin adına daha ulaşıldı. Bu kişilerin 42'si hakkında daha önce adli işlem yapılmadığı ve ilk defa deşifre oldukları tespit edildi.
ÖRGÜTÜN TSK YAPILANMASINDA MAHREM YÖNETİCİ
İfadesi alınan askeri öğrencinin beyanında geçmesi üzerine yine aynı soruşturmada başka bir askeri okuldan ihraç edilen şüphelinin ayrıca FETÖ'nün TSK mahrem örgüt yöneticisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheliden biri adli kontrolle olmak üzere 10'u serbest bırakıldı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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