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FETÖ'nün Kastamonu’daki "izdivaç sorumlusu" ve "bölge talebe mesulü" yakalandı

Kastamonu'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde "izdivaç sorumlusu", "bölge talebe mesulü" olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen firari kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı

Giriş: 28.11.2022 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
FETÖ'nün Kastamonu'daki
İHA

Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Kastamonu'daki "izdivaç sorumlusu" ve "bölge talebe mesulü", polisin operasyonuyla yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Bu çerçevede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kripto haberleşme programı Bylock'u kullandığı ve örgütün sözde "lise mesulü" ve "bölge talebe mesulü" ile Kastamonu'da kadın izdivaç sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü gerekçesi ile hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası verilen E.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla firari kişi yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

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