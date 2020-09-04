GÜNCELLEME - FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 8’i aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

,Cankut Taşdan