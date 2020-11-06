FETÖ'nün jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma - KONYA

Ankara'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından, Konya'da öğretim görevlisi olduğu öğrenilen R.Ö. (33) gözaltına alındı.Terör örgütü üyelerince jandarma içerisine yerleştirilmiş personele mahrem imamlık yaptığı iddia edilen R.Ö'nün evindeki aramada, dijital materyallere el konuldu.Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecek.

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