FETÖ'nün "izdivaç imamı" Ankara'da yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Ankara Bölge Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ'nün yeniden yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılmaya başlayan örgütün belirli kademelerde yeniden yapılanmaya gittiği ihbarını değerlendiren ekipler, bu kapsamda örgütün "izdivaç" faaliyetlerini yürüttüğünü tespit ettikleri Ali B'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ali B'nin örgütün yurt dışında bulunan yöneticilerinden aldığı talimat doğrultusunda, Türkiye'de bulunan FETÖ mensuplarının örgüt içi evlilik yapmalarını koordine ettiğini belirleyen ekipler, düzeledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ali B'nin üzerinden çıkan telefonun incelenmesi sonucunda, şüphelinin örgüt içi evlilikleri koordine ettiği anlaşılan yazışmalar ortaya çıktı.
- "Hala aktif hizmet ediyor zaten"
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen örgüt üyelerinin yeniden organize olmaktan vazgeçmediğini gözler önüne seren yazışmaların bir kısmı şöyle:
" ... Bir abla var. Onun davası vs. problemi yok şükür. Bu arkadaşa olur gibi. 1995. Gazi maliye mezunu. Boy 1.65-66 İzmir'de oturuyor. Baba emekli. Mali müşavirlik stajı yapıyor. 1,5 yılı daha var bitirmesine. Anne baba girip çıktı beraat etti. Arkadaşa uygunsa foto atayım."
" Tamamdır, soruyorum abi."
"95 doğumlu Ankara Üniversitesi bu yıl mezun olacak, 1-2 dersi kalmış. Ankara'da yaşıyor. Memleketi Uşak. Bizim evde kalıyor. Aile bizimle aynı görüşte. Dosyası yok şimdilik. Ankara'da bir dershanede öğretmenlik yapıyor. Maddi durumu çok iyi, manevi olarak da çok iyi birisi, enerjik, pozitif, hala aktif hizmet ediyor zaten."
"96'lı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Maliye mezunu. 6 yıl 3 ay ceza aldı bu sene baharda. Ankara'da yaşıyor, ailesiyle kalıyor. 15 Temmuz'dan beri normalde bizle kalıyordu. Kırşehirli aslen. Ailesi önceden bizdendi, şimdi aynı görüşte değiller."
- "Katalog evlilik" modeli sürdürülüyor
Şüpheli Ali B'nin el konulan dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda, FETÖ'nün yeniden yapılanırken "katalog evlilik" modelini sürdürdüğü, evlenecek örgüt mensubunun kişisel bilgileri, örgütle irtibat bilgileri, boyu-kilosu, mesleği, eğitim durumu, karakteri, ailesinin durumu, kaç yıldır örgüt içerisinde yer aldığı şeklinde sınıflandırma yapıldığı belirtildi.
MİT'in, ByLock kullanıcı olduğu da tespit edilen Ali B'nin irtibatlı olduğu kişiler üzerinden örgütün Türkiye izdivaç yapılanmasına yönelik araştırmalarının devam ettiği öğrenildi.
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