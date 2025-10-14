FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapısına baskın!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü. Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
DHA'daki habere göre 6'sı mahrem imam, 5'i halen görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş olmak üzere toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.