Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapısına baskın | SON DAKİKA HABERİ

        FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapısına baskın!

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına yönelik 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 14.10.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapısına baskın!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında çalışma yürütüldü. Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        DHA'daki habere göre 6'sı mahrem imam, 5'i halen görevde, 5'i daha önce ihraç edilmiş olmak üzere toplam 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fetö operasyon
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?
        Üzerinden çıkan şoke etti... Dilenci mi kuyumcu mu?
        Altında rekor sürüyor
        Altında rekor sürüyor
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Emekli işçiye vergi indirimi
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        Montella'dan Berke Özer açıklaması!
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Daha 17 yaşındaydı... Çuval için feci ölüm!
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        A Milli Takım için yüzde 97.9'luk ihtimal!
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        Rusya'dan Filistin devleti çağrısı
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        "Gazze için üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        Yine acı haberler gelmeye başladı! Karı kocayı 'Köygöçüren' ayırdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        İki kardeşin boğazını kesmişti! Caniye ceza yağdı!
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        ABD Başkanı Trump İsrail'de
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Mısır'da tarihi Gazze zirvesi
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Dünyadan Türkiye'ye Gazze teşekkürü
        Filistinliler serbest kaldı
        Filistinliler serbest kaldı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Habertürk Anasayfa