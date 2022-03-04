FETÖ'nün güncel öğrenci evleri yapılanması: 35 gözaltı kararı

DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel öğrenci evlerinin yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY güncel öğrenci evlerinin yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında Fatih, Bahçelievler, Beylikdüzü, Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan 10 farklı adresle irtibatlı/iltisaklı 30'u İstanbul'da ikamet eden 35 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Gaziantep, Denizli, İzmir ve Osmaniye de dahil 7 ilde eş zamanlı operasyon yapılarak 32 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmaları için çalışmalar devam ediyor.