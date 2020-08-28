FETÖ'nün "emniyet mahrem kadın yapılanması"na operasyon: 10 gözaltı

AA

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığınca, 12 kişinin örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.

Yakalama kararı çıkarılmasının ardından düzenlenen operasyonda 8 zanlı Mersin'de, iki şüpheli de Ankara ve Kahramanmaraş'ta gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan iki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.