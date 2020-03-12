12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 17 yıl hapis ve para cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Mesut Zabun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, 2010 KPSS sorularının örgüt üyelerince ele geçirilmesi suçlamasından da 5 yıl hapis ve 384 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Zabun ile tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasını tekrarladığını belirtti ve A vasfında emniyet mahrem imamı olduğu belirtilen sanığın "FETÖ üyeliği" ile "kamu kurumunun aleyhine zincirleme dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.
Esasa ilişkin savunma yapan Zabun ise üzerine atılı suçlamaları işlemediğini ifade ederek hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.
Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.
Buna göre sanık Zabun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, 2010 KPSS sorularını elde ederek sınavı kazandığı ve kamu kurumuna atandığı gerekçesiyle de "kamu kurumunun aleyhine zincirleme dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.
Sanığın kamu kurumunda çalıştığı süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, Zabun'u ayrıca, 384 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!