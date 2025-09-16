FETÖ'nün Dışişleri yapısına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şöyle denildi: "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8’i aktif, 6’sı ihraç, 1’i sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 16.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

REKLAM advertisement1