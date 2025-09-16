Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'nün Dışişleri yapısına operasyon | SON DAKİKA HABERİ

        FETÖ'nün Dışişleri yapısına operasyon

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 16.09.2025 - 08:31 Güncelleme: 16.09.2025 - 08:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        FETÖ'nün Dışişleri yapısına operasyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şöyle denildi: "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, haklarında beyan ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları bulunan 8’i aktif, 6’sı ihraç, 1’i sivil şahıs olmak üzere toplam 15 şüphelinin, Ankara merkezli 4 ilde, 16.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verilmiştir.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #fetö operasyon
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Kremlin: NATO fiili olarak Rusya ile savaşta
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Habertürk Anasayfa