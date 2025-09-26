Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'nün 'Dışişleri mahrem' yapısına operasyon | SON DAKİKA HABERİ

        FETÖ'nün 'Dışişleri mahrem' yapısına operasyon

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 08:33 Güncelleme: 26.09.2025 - 08:45
        FETÖ'nün 'Dışişleri mahrem' yapısına operasyon
        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulan birim ile kolluk birimlerimizin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda, haklarında operasyonel ve ankesörlü/sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtları ile beyanlar bulunan 4’ü aktif, 6’sı ihraç olmak üzere toplam 10 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, 26 Eylül 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

        İHA'da yer alan habere göre şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

        #fetö operasyon
        #Son dakika haberler
