FETÖ'nün çözülmeyi önlemek için gerçekleştirdiği para trafiği iddianamede

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında tutuklanan sanık Canker S. hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın örgütsel faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer aldı.
İddianamede, sanığın FETÖ'deki çözülmeyi önlemek amacıyla yurt dışından gönderilen paraları, hangi örgüt üyeleri ve yakınlarına ulaştırılacağını belirlediği tanık ifadeleriyle aktarıldı.
Canker S'nin, para trafiğiyle ilgili talimatları "Viber" programı aracılığıyla örgütün sözde "il finansçısı" İ.Ç'ye ilettiği, yazışma görüntülerinin de deliller arasında yer aldığı iddianamede belirtildi.
- "Parayı tutuklanmış şahısların ailelerine dağıtıyordum"
Hakkındaki FETÖ soruşturması süren ve tanık olarak iddianamede ifadesine yer verilen İ.Ç, 2019 yılında "il finansçısı" görevine başladığını, dağıtım için para gönderecek kişilerle buluşmalarını Canker S'nin ayarladığını öne sürdü.
Sanığın talimatları Viber üzerinden verdiğini aktaran İ.Ç. şu ifadeleri kullandı:
"Mersin il imamı olan şahıs, nasıl ayarladığını bilmediğim bir şekilde yurt dışından ayarladığı paraları, haklarında daha önceden işlem yapılmamış farklı kentlerdeki kişilere ulaştırıyordu. Benim de sanki alacaklıymışım gibi o kişilerden paraları almamı istiyordu. Ben de onun yönlendirmesiyle paraları alarak, bana bildirilen listelerdeki şahıslara yatırıyordum. Havale yöntemi yerine bankamatikleri kullanıyorduk. Ben yürütmüş olduğum faaliyetler için bana gönderilen paradan her ay düzenli olarak 1500 lira alıyordum. Bazı kişilerden aldığım dövizleri bozdurarak örgüt suçu kapsamında tutuklanmış şahısların ailelerine, bankamatiklerden kendi hesap bilgilerini kullanarak sanki kendilerine para yatırıyorlarmış gibi dağıtımını sağlıyordum."
- Para alışverişini tuvalette yapmışlar
Buluşmalarda gizliliğe önem verdiklerini belirten İ.Ç, para transferlerini farklı kentlerdeki otobüs terminallerinin ve alışveriş merkezlerinin tuvaletlerinde yaptıklarını da itiraf etti.
İddianamede, İ.Ç'ye yardım ettiği öne sürülen Y.Ş'nin, "Canker S. beni yurt dışı kayıtlı numaradan arayarak okulda birlikte çalıştığımız, soruşturma geçiren, ailesi cezaevinde bulunan veya tahliye olmuş arkadaşlarla İ.Ç'nin irtibat kurduğunu, yetişemediği durumlarda benim yardımcı olmamı söyledi. Sonrasında Viber programını indirmemi istedi. Uygulamayı indirip onu eklediğimde isminin Kerem olarak kaydedildiğini gördüm. Ben de uygulamada kendi ismimi, çocuğumun ismi yaptım. Bana söylenen öğretmen arkadaşlarla irtibat kurmamdı. Onların kimlerle görüştüğünü bilmiyorum." şeklindeki ifadesine yer verildi.
Elazığ'daki operasyonda yakalandıktan sonra tutuklanan Canker S'nin adresinde FETÖ elebaşı imzalı kol saati, örgüt mensuplarına verilen "kıtmir" yazılı kolye ve çok sayıda yasaklı yayın ele geçirilmişti.
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