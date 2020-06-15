FETÖ'nün "büyük bölge talebe sorumlusu" itirafçı oldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında iki ay önce gözaltına alınan ve emniyette ifade vermeyen "Haluk" kod adlı B.G. hakkındaki iddianame tamamlandı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen B.G'nin itirafları yer aldı.
İddianameye göre, FETÖ ile 1999'da Karaman'da gittiği dershane aracılığıyla tanıştığını aktaran B.G, Kocaeli Üniversitesini kazanınca dershane öğretmenleri tarafından örgüte ait evlere yönlendirildiği bilgisini verdi.
Örgüt tarafından 2003'te kendisine "ev abiliği" görevinin verildiğini, 2004-2007 yıllarında "büyük bölge talebe mesullüğü" yaptığını kaydeden B.G, şöyle devam etti:
"Okul bitince 2005'te Bursa'ya dönmek istedim ancak sorumlum beni tehdit etti, dönmeme izin vermediler. Büyük bölge talebe mesullüğüm sürecinde esnafla öğrenci evleri arasındaki bağlantıyı kuruyordum. Esnafa evleri gezdirip ihtiyaçları aldırıyordum. Evde kalan üniversite öğrencilerine 'sohbet' adı altındaki toplantıları düzenliyordum. 2007'den sonra Bursa'ya dönmek istediğim için il talebe mesulüyle tartıştım, oradan ayrılıp Bursa'ya döndüm. Burada bir fabrikada çalışmaya başladım. 2009'da burada tekrar 'sohbet' adı altındaki toplantılara katılmaya devam ettim. Bu toplantılara gitmeyince kendimi hain gibi hissetmeye başladım. Kendimi kötü hissetmemek için 17-25 Aralık sürecine kadar 'sohbet'lere devam ettim."
- "Örgüt, gizliliğini korumak için bizi kullandı"
B.G, savcılıktaki sorgusunda, örgüt adına faaliyet yürüttüğü sırada geçimini nasıl sağladığına da değindi.
FETÖ mensubu birisiyle evlendirmek istediklerini ancak bunu kabul etmediğini bildiren B.G, "Bank Asya'da hesap açtırmam şöyle oldu: Kocaeli'de örgüt için büyük bölge talebe mesullüğü görevi verildiğinde Kaynak AŞ isimli şirkette beni çalışıyor gösterdiler, 2 yıl da sigorta yaptılar. Ben o iş yerinde hiç gidip çalışmadım. Bunun karşılığında asgari ücret aldım, maaşımın yatması için bu bankada hesap açtırdım." ifadelerini kullandı.
İddianamede B.G'nin, kendisi hakkında ifade veren A.İ'nin sözlerinin doğru olduğunu belirttiği aktarıldı.
A.İ. ile telefonda görüştüğünü, bazen onun kendisini ankesörlü telefondan aradığını ifade eden B.G, şunları kaydetti:
"Hayırlı bir iş yapıldığını düşünerek evimde toplantılar gerçekleştirilmesine izin vermiştim. Bana fen lisesi öğrencilerinin geldiğini söylüyorlardı ancak ben yapılanmayı bildiğim için askeri öğrenciler olduklarını biliyordum. 2011'e kadar buna izin verdim, sonra evime öğrenci gelmedi. Ben kullanıldığımızı düşünüyorum. Pişmanım ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istiyorum. Örgütün Bursa'da benimle ilgilenen 'Ersel' kod adlı sözde imamı da benim bir dönem yaptığım gibi örgüt adına çalışıp başka bir yerden maaş alan bir kişiydi. Örgüt gizliliğini korumak için bizi kullandı."
B.G'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemi ile yargılanacağı davanın görülmesine Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesinde gelecek ay başlanması bekleniyor.
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