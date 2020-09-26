FETÖ'nün "avukatlık yapılanması" soruşturması

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan avukatlardan 39'u tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, bunlardan 6'sı tutuklanmış, 33'ü de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Başsavcılığın itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan avukatlardan 9'u hakkında yeniden yakalama kararı verildi.

Bu doğrultuda Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 5'ini yakaladı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca yine itiraz üzerine 3 şüphelinin de "haftada bir gün imza atma" şeklindeki adli kontrol hükmü "konutu terk etmemeye" çevrildi.