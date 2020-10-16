AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" ana davasında aralarında Ege ve Akdeniz bölge mahrem imamlarının da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen hüküm, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince hukuka uygun bulundu.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince 36 sanığın 1 yıl 10 ay 15 gün ile 16 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldığı dosyanın istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince karara bağlandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre kararda, ilk derece mahkemenin verdiği hükmün, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığı belirtildi.

Yargılama aşamasında eksiklik olmadığına ve ispat bakımından değerlendirmenin yerindeliğine işaret edilen kararda, delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu bildirildi. Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerinin yasal gerekçeye dayandığı kaydedildi.

Bu nedenle sanık ve avukatların istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarının yerinde olduğunun altı çizildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, kararla birlikte tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca kararda, Yargıtay temyiz yolunun açık olduğu ifade edildi.

DAVA 6 ARALIK 2018'DE KARARA BAĞLANDI

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşması 6 Şubat 2018'de görülen FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi yapılanması" davasını 6 Aralık 2018'de karara bağladı. Buna göre sözde "Ege Bölgesi adliye sorumlusu ve mahrem imamı" Kürşat Okuducu ile "Akdeniz Bölgesi sorumlusu ve mahrem imamı" İbrahim Pala'ya, "silahlı terör örgütüne yöneticilikten" 16 yıl 6 ay, aynı suçtan sanıklar Turan Yılmazer, Tevfik Serdar Korkmazer, Nebi Gürcan, Bilal Yaman, Erol Zirek, Hakkı Saraç, Levent Duman, Mehmet İlhan, Necdet Koçer, Erol Kahraman, Hüseyin Orhan, Ahmet Cefaroğlu ve Ahmet Veli Yazıcı'ya ise 15 yıl hapis cezası verildi.

"Silahlı terör örgütüne yöneticilikten" suçlu bulunan ancak soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık gösteren sanıklar A.Ş. ve O.M. da 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum oldu. "Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan ise sanıklar Yavuz Sami, Mehil Karahan, Yaşar Özpekmez, Sinan Kaplan, Mahmut Dal, 10 yıl 6 ay, Harun Özbek, Mustafa Göktaş, Yunus Özdoğan, Cem Erdoğan, Mahmut Yaşar ve Ersin Çelik 9 yıl, Haluk Metin 8 yıl 9 ay, İsmail Yılmaz'a 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aynı suçtan ceza alan ancak "etkin pişmanlık hükümlerinden" yararlanan sanıklar L.K, Ö.E.Y, 1 yıl 10 ay 15 gün, A.D, M.B, ve İ.Ö, 2 yıl 2 ay 7 gün, M.G. ise 2 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.