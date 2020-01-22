DHA

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Senato Toplantı'nda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

'Sosyal Medya Terörizmi FETÖ Örneği Analizi' çalışmasının ön araştırma sonuçlarını açıklayan Çomaklı, örgütün kamuya sızmada 'tavşan aday' adını verdikleri taktiği kullandığını söyledi.

DHA'nın haberine göre Çomaklı, "FETÖ mensupları, kendi belirledikleri tavşan adayları devlete entegre etmek için çalışma yapıyor. Özellikle kendi yapmış oldukları planlamalar dahilinde geçmişte meslek sınavlarından hileli şekilde yüksek puan aldırmış oldukları kişileri kamuya yerleştirmeye çalışıyorlar. 100 üzerinden 99,9 gibi anormal yüksek puan alan çocuğu bir yere aday gösterdikleri zaman, onun yerine başka bir aday kazanamıyor. Onun elenebilme ihtimaline karşı yine aynı seviyede başka bir çocuğu daha oraya yerleştiriyorlar. Dolayısıyla, birini almadığınızda, diğerini almaya mecbur kalıyorsunuz" dedi.

Kamu idarecilerinin, başvuru yapan adayların son 10 yıllık puanlarına çok dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Prof. Dr. Çomaklı, "Bunlar zamanında, soru çalarak bu sınavlara girmiş, bu milletin hakkına girmiş kişiler. Bunlar mahrem imamların elindeki listelerde deşifre olmamış isimler. Ama bunları deşifre etmek çok kolay. Puana bakıldığında çok zeki görünen, ancak vasat olan kişiler olduğu görülüyor. Lisede çok vasat ama üniversite sınavında çok yüksek puan almış, üniversiteden mezun olurken çok düşük seviyede, ama meslek sınavında çok yüksek puan almış kişiler. Buna bakarak bile anlamak oldukça kolay" diye konuştu.

'3 MİLYON 250 BİN PAYLAŞIMIN SOSYAL AĞ ANALİZİ YAPILDI'

Çomaklı, Anadolu Üniversitesi´ne bağlı SODİGEM bilim kurulu tarafından FETÖ/PDY üyelerine ait 899 hesap tespit edildiğini ve 3 milyonun üzerindeki paylaşımların incelendiğini söyledi.

FETÖ/PDY üyelerinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'u terk ederek Instagram ve algı operasyonları için de Twitter´ı kullandığını belirten Çomaklı, şöyle konuştu:

"SODİGEM ekibi tarafından geliştirilen yazılım aracılığı ile bu 899 örneklem hesaba ait 3 milyon 250 bin paylaşım üzerinde detaylı sosyal ağ analizi yapıldı. FETÖ mensupları devlet nezdinde deşifre olunca, örgüt kendine yeni bir mecra arıyordu. Günümüzde kendileri için en uygun ve güncel mecra da sosyal medyaydı. Şu anda bütün gücünü sosyal medya üzerinde yoğunlaştırmış durumda. Twitter´da herkese ulaşabilme imkanı farklı. Orada herkes istediği şekilde yazabiliyor. Trump´a da yazabiliyorlar, Cumhurbaşkanımıza da yazabiliyorlar. Algı oluşturmak istedikleri zaman bir grubu hedef alarak yüklenebiliyorlar. İstedikleri bir bilgiyi yayabiliyorlar. Twitter´da KHK ile ihraç edilmiş kesimin mağdur olduğuna ilişkin algı yaratıyorlar. Facebook´tan ise yavaş yavaş vazgeçiyorlar ve Instagram´a doğru geçiyorlar. Bunun yanı sıra Patreon ismindeki sosyal ağı deneyerek, finans kaynağı sağlıyorlar. YouTube tarzı bir uygulama olan Patreon üzerinden kendi görüşlerini sunuyorlar. Örgütün alt kademe üyeleri ise Pinterest uygulamasını kullanıyor."