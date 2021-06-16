FETÖ hükümlüsü emniyet müdürleri, MİT görevlisini yasa dışı yolla dinledikleri iddiasıyla hakim karşısında

11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya başka suçlardan hükümlü olan sanıklar Ahmet Zeki Gürkan ve İsmail Bilgin bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada ilk önce söz hakkı verilen müşteki Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) avukatı, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkemede tanık olarak dinlenen K.E.T. (FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada TEM şube teknik takip bürosunda görevli polis memuru K.E.T. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.),o dönemde TEM şube müdürlüğünde çalıştığını ve konuyla ilgili istihbarat şubeden destek aldıklarını söyledi.
İstihbarat şubeye dinleme hususunun uygun olup olmadığını sorduklarını ve dinlemenin 'uygun olduğu' yönünde cevap aldıklarını belirten K.E.T, ''Dinleme konusuyla alakalı dönemin Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ve terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'e bilgi verilip verilmediği hususunda bir duyumum yoktur. Dinlenen kişinin MİT mensubu olduğunu sonradan öğrendik.'' ifadesini kullandı.
Diğer tanık, dönemin eski Adana İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü R.D. ise (FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada R.D. 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.) konuyla ilgili ilk istihbarat talep formunun İsmail Bilgin'in imzasıyla kendilerine ulaştığını anlatarak, ''Bu belge üzerinde İsmail Bilgin'in isim ve imzasının olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Ayrıca bu konuya ilişkin o süreçte bilgisayarımı yanıma alarak dönemin İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan'ın odasına gittim. Terör şubenin talebini kendisine anlattım. Bize verilen adresin ve irtibat numarasının MİT lojmanlarıyla ilgili olduğunu izah ettim.'' dedi.
Sanık İsmail Bilgin ise suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, ''Bana bilgi talep formu gösterdiler. Bilgi talep formunun üçüncü sırasında bulunan numara kısmında isim yoktu. Beraatimi talep ederim.'' dedi.
Savunması alınan sanık Ahmet Zeki Gürkan da suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına ve diğer tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
- Olay
Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada eski TEM Müdürü firari Mehmet K, yardımcısı A.K, eski İstihbarat şube müdürü R.D, TEM şube soruşturma büro amiri V.S, teknik takip bürosunda görevli polis memurları K.E.T. ve R.A, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla bağlantıları olduğu iddiasıyla Gürkan ve Bilgin hakkında soruşturma başlatmıştı.
Bu arada, FETÖ üyeliğinden yargılanan Ahmet Zeki Gürkan'a Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay, İsmail Bilgin'e de Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
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