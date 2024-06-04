FETÖ elebaşının iadesine ilişkin iddiaları güvenlik kaynakları yalanladı
ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinin bir süre önce sessizliğe bürünmesi nedeniyle "kaçırıldığı" öne sürülen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili sosyal medyada bu kez Türkiye'ye iadesine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Güvenlik kaynakları söz konusu iddianın doğru olmadığını bildirdi
ABD’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) teslim ettiği ve FETÖ elebaşını taşıyan uçağın Türkiye yolunda olduğu iddiaları güvenlik kaynaklarınca yalanlandı.
Sosyal medyada yayılan iddialara ilişkin güvenlik kaynaklarınca yapılan bilgilendirmede “Sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Türkiye’ye getirildiği ile ilgili haberler doğru değildir” denildi.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğindeki sessizlik bir süredir dikkat çekiyordu. Bu sessizlikle birlikte “Kaçırıldı” iddiaları da ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından Anadolu Ajansı çiftliği dron ile görüntülemiş ve görüntülerde nöbet tutan güvenlik görevlilerinin yerlerinde olmadığı görülmüştü.