20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, avukat Adnan Şeker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten ihraç edilen kardeşi Yaşar Şeker, avukatlar Yılmaz Sunar, Baki Demirhan ile memurluktan ihraç edilen Nazif Gürkan Şen hakkında 'casusluk' yaptıkları gerekçesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı.
Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin birlikte hareket ederek Almanya, Norveç, İsveç ve Hollanda'nın Ankara büyükelçiliklerinin talepleri doğrultusunda avukatlık ve memuriyet kimliklerini kötüye kullanarak Türk vatandaşlarının kişisel verilerine ve onlar hakkındaki adli makamlardaki dosya bilgilerine yasal olmayan yollardan ulaştıkları ifade edildi. Kişisel verilerin ve soruşturma evresine ilişkin bilgi ve belgelerin açıklanmasının kanunen yasak olduğu belirtilen iddianamede, diğer şüphelilerle birlikte bu tür bilgileri ele geçiren Yılmaz Sunar'ın, bunları rapor haline getirip, büyükelçiliklere verdiği kaydedildi.
İddianamede, şüphelilerin, terör örgütü FETÖ/PDY ve PKK/KCK faaliyetleri çerçevesinde soruşturma veya yakalama kararı bulunan kişilerle ilgili gizli nitelikte bulunan bazı soruşturma evrakları, yakalama kararları gibi bilgi ve belgeler edinerek soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu işledikleri, ayrıca şüphelilerin faaliyetlerini ülkemizin milli menfaatlerine, hukuki ve siyasi çıkarlarına aykırı şekilde gerçekleştirerek, niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri kullanmak suretiyle yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini suçunu işledikleri de anlatıldı.
2 SANIĞIN 20 BİN 973'ER KEZ HAPSİ İSTENDİ
Hazırlanan iddianamede, şüpheli Adnan Şeker'in 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 9'ar kez, 'açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan bir kez olmak üzere toplam 93 yıla kadar hapsi istendi. Şeker'in kardeşi eski icra memuru Yaşar Şeker ile eski zabıt katibi Nazif Gürkan Şen'in de aynı suçlardan aynı cezaya çarptırılmaları talep edilen iddianamede, avukatlar Sunar ve Demirhan hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 2 bin 329'ar kez ve 'açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından birer kez olmak üzere toplam 20 bin 973'er yıl hapis cezası talep edildi.
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