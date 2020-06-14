Elazığ'da, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan aranan kadın doktor, saklandığı gizli odada yakalandı.

Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan aranan A.İ isimli kadının, Örencay Köyü'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince örgüt üyesinin evine operasyon yapıldı. Operasyonda kadının saklandığı yer herkesi şaşırttı. Örgüt üyesi kadının merdiven basamaklarının altında kendisine gizli oda yaptırdığı görüldü. Kadın, bu gizli odadan çıkartılarak gözaltına alındı.

A.İ'nin Elazığ ilinde aile hekimi olarak çalışırken 2016 yılında meslekten ihraç edildiği öğrenildi.