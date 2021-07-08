FETÖ'den aranan general yakalandı

FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç tuğgeneral S.A.'nın Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler S.A.'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı.

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