FETÖ'den aranan 2 hükümlü yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, haklarında FETÖ'ye üye olmak suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 kişi, operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

Ayrıca, FETÖ'nün avukat yapılanması içerisinde yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.