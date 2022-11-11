FETÖ davasında eski Vali Harput'a bu kez 15 yıl istendi

Bursa'daki FETÖ davasında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 2'si firari 37 sanık için bu kez 15 yıl hapis istendi.

Yerel mahkemenin kararının ardından Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, ilk derece mahkemesi tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapse mahkum edilen eski Vali Şahabettin Harput ve 18 sanığın cezalarının, alt sınırdan uzaklaşılarak 8 yıl 9'ar aya çıkarılmasına ve Harput'un adli kontrol şartının devamına karar verdi. Heyet ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının cezalarında da değişiklik yapılmasına hükmetti.

YARGITAY'DA BOZULDU

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, haklarında hüküm verilen 39 sanıktan 2'sinin kararlarını onadı, 2'si firari 37 sanık hakkındaki bazı kararları, istinaftaki yargılama sırasında mahkemeye başkanlık eden hakimin aynı zamanda sanıklarla ilgili sorgu hakimliği aşamasında da görev yapmasının yasaya aykırı olduğu için usulen bozdu.