Fethiyespor: 1 - Bandırmaspor: 1 (Maç sona erdi)

Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında Fethiyespor, Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.Fethiyespor mücadeleye şu 11'le başladı: Fatih Kaldan, Erdi Bakırcı, Fethi Özer, Yiğit Yöney, Ramazan Işık, Kağan Söylemezgiller, Oktay Delibalta, Mahmut Metin, Alican Karadağ, Anıl Arıcıoğlu, Yakup Ramazan ZorluBandırmaspor ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Ahmet Said Kıvanç, Erdi Öner, Nurettin Kayaoğlu, Mete Sevinç, Rıza Efendioğlu, Fatih Kıran, Yusuf Akyel, Doğan Can Davas, Yunus Özdemir, Ömer Faruk Boz, Ömer Faruk Ermeç12. dakikada ev sahibi, Anıl Arıcıoğlu ile skoru 1-0 yaptı. İlk gol 32. dakikada Bandırmaspor adına Erdi Öner ile geldi. İlk yarı 1-1 sona erdi. Fethiyespor oyuncusu Fethi Özer sarı kartla ilk yarıyı tamamladı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Mücadelenin ilk 45 dakikasında Bandırmaspor ekibinde Mete Sevinç oyundan çıktı, Ali Han Tunçer yerine girdi. Maçın 2. yarısında Fethiyespor ekibinde Erdi Bakırcı oyundan çıktı, Alper Sürücü yerine girdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi, iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı.422 kodlu bu mücadelede beraberlik çıkmasının ardından İddaa oynayanlar 3.10 oran kazandı.Fethiyespor son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Bandırmaspor ise 4 galibiyet, 1 beraberlik.