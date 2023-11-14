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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye’de şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

        Fethiye’de şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesi, Yarımada mevkiinde sağanak yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Olaydan sonra kapanan yolda trafik tek şeritten sağlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 00:17 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:17
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        Fethiye'de toprak kaydı!
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        Fethiye’nin Karagözler Mahallesi, Keçiler Sokak’ta toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle kısmen kapanan yolda trafik tek şeritten sağlanabildi.

        Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle yol, iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı. Olay yerinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Fethiye merkezde yağış nedeniyle bazı sokaklar suyla doldu.

        Haberin görselleri AA'ya aittir

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