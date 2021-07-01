Fethiye'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 48 AFA 836 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Duran'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; kazanın ardından polis ekiplerince iki kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza yapan aracın başka bir otomobille yarış yaptığı öne sürüldü.