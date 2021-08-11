Fethiye otogarında bıçaklı kavga: 1 ölü

İHA

Edinilen bilgiye göre, Cavit Alioğlu ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında Taşyaka Mahallesi'ndeki otobüs terminalinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi yanındaki bıçakla Alioğlu’nu bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; sağlık ekibi Alioğlu’nun, yaşamını yitirdiğini tespit etti. Alioğlu'nu bıçakladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Alioğlu'nun bıçaklanma anı görülüyor.