Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile geldiği öğrenilen Fatma Akçelik (31) ile Turgay Gök (34), doğa yürüyüşüne çıktıkları Faralya Mahallesi Kabak Koyu Şelale Mevkii´nde yollarını kaybetti. Gök'ün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine, olay yerine JAK ekipleri sevk edildi.

Dün saat 22.00 sıralarında bölgeye çıkış yapan ekipler, Şelale mevkii kuzey hattında 4 saat süren arama çalışmaları sonucu tatilcilere ormanlık alanda ulaştı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Fatma Akçelik ile Turgay Gök, kendilerine su ikram eden jandarma personellerine teşekkür etti.