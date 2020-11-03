Fethiye'de yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası yavrusu tedaviye alındı

Ölüdeniz Plajı'ndaki su sporları merkezinin çalışanları, denizde misinaya dolanmış kaplumbağa yavrusu olduğunu fark etti.

Yaraları nedeniyle yüzemeyen kaplumbağayı kıyıya çıkaran hayvanseverler, durumu DEKAMER görevlilerine bildirdi.

Ortaca ilçesindeki DEKAMER'e götürülen yavrunun tedavisine başlandı.

"Berrak" adı verilen 3 kilogram ağırlığındaki kaplumbağanın olta iğnesi yuttuğu belirlendi.