Fethiye'de trafoda çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 06.07.2023 - 22:55
Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'ndeki trafoda, küçük çaplı patlamalar sonrası yangın çıktı.
Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının ardından bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.