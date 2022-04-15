Fethiye'de trafik kazası: 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Vahap Bayram K. (38) idaresindeki 34 AEP 049 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı’nda, Özkan K. (22) yönetimindeki 48 FB 456 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.