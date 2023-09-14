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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye'de tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldürdü

        Fethiye'de tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldürdü

        Muğla'da bir şüpheli, tartıştığı 3 kişinin üzerine araç sürdü. Olayda zanlının kuzeni olduğu öğrenilen 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 06:47 Güncelleme: 14.09.2023 - 06:55
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        Tartıştığı kuzenini araçla çarparak öldürdü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi, üzerine araç sürdüğü 3 kişiden kuzeninin ölümüne, diğerlerinin yaralanmasına neden oldu.

        İddiaya göre, Karaçulha Mahallesi'nde bir iş yerinde M.E. ile B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        3 KİŞİYE ÇARPIP KAÇTI

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan arbededen sonra M.E, olay yerinden ayrıldı. Daha sonra aracıyla tartışma yaşanan iş yerine yeniden gelen M.E, araca doğru yönelen bir kadın ve iki kişiye çarparak bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan üç kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre, şüphelinin kuzeni olduğu belirlenen B.E, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli M.E'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

        GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.E'nin aracın üzerine doğru yürüyen kadına ve kuzeni ile diğer kişiye çarptığı görülüyor.

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