Fethiye'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

DÜKKAN SAHİPLERİ SUYU BOŞALTMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

AA'nın haberine göre; ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Foça Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.

İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu, birçok evin bahçesi de yağmur suyuyla doldu.