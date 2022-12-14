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Fethiye'de sağanak etkili oldu; bazı iş yerlerini su bastı

Muğla Fethiye'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı

Giriş: 14.12.2022 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
Fethiye'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı
AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu.

DÜKKAN SAHİPLERİ SUYU BOŞALTMAK İÇİN MÜCADELE ETTİ

AA'nın haberine göre; ilçede etkili olan sağanak nedeniyle Foça Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu boşaltmak için mücadele etti.

İlçedeki birçok ana ve ara yolda da su birikintisi oluştu, birçok evin bahçesi de yağmur suyuyla doldu.

DENİZ SEVİYESİ KORDONA KADAR ULAŞTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Şehit Fethi Bey Parkı bölgesinde ise deniz seviyesi kordona kadar ulaştı.

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