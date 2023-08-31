Fethiye'de otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisikletli öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 82 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 31.08.2023 - 23:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 23:37
Veli B, idaresindeki otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı'nda, Kazım Mukyen'in kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mukyen, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.