Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'de deniz suyu turkuaz renk aldı
Giriş: 10.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:25
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Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.
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Turkuaza dönüşen suyun rengi drone ile havadan görüntülendi.
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Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.
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İşte havadan kaydedilen görüntüler...
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