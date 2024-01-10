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        Haberler Yaşam Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

        Fethiye'de Ölüdeniz'in rengi turkuaza döndü

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Ölüdeniz'de deniz suyu turkuaz renk aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:25 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:25
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          Muğla'nın Fethiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'de, iki gün süren aralıklı sağanağın ardından denizin rengi değişti.

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          Turkuaza dönüşen suyun rengi drone ile havadan görüntülendi.

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          Az sayıda kişi ise sahilde yürüyüş yaptı.

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          İşte havadan kaydedilen görüntüler...

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