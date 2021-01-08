Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan İngiltere uyruklu 2 kadın kurtarıldı

Kayaköy'den Ölüdeniz Mahallesi'ne gitmek için yürüyüş yaptıkları esnada yollarını kaybeden 2 kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma Timi çalışma başlattı.

Kayalıklarda mahsur kaldıkları belirlenen İngiltere vatandaşı kadınlar, yaklaşık iki saat süren çalışmayla halatlar yardımıyla kurtarılarak Soğuksu mevkisine getirildi.

Kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.