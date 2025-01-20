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        Haberler Gündem Fethiye'de kargo aracı ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 19:07 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:07
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        Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        Mürsel Ç. idaresindeki kargo aracı, Çamköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, Duygu E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler dahil, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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