Kargo aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kargo aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı
Mürsel Ç. idaresindeki kargo aracı, Çamköy Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, Duygu E. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler dahil, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.