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Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polise başvuran bir tatilci, trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

30.08.2020 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Fethiye'de bir tatilci trafikte tartıştığı Belediye Başkanı ve korumasından şikayetçi oldu
AA

Kız arkadaşıyla ilçeye tatile gelen Çağlar Özbakır (30) otomobiliyle trafikte ilerlerken, arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer aracı kullanan sürücü ile araçtaki diğer kişi arasında yaşanan tartışma büyüdü. İddiaya göre, Özbakır'a hakaret eden bu iki kişi otomobiline de zarar verdi.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan Özbakır, gazetecilere, trafikte tartıştığı kişiye yol verirken yanında duran araçtaki diğer kişinin kendisinin belediye başkanı olduğunu söylediğini aktardı.

Yolun darlığı nedeniyle ilk başta yol veremediğini daha sonra verdiğini anlatan Özbakır, "Araçtaki kişi tekrar kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyince ben de 'Kim olursan ol bunun bir önemi yok.' dedim. Öyle deyince kapısını açtı ve aracıma zarar verdi. Daha sonra koruması indi ve araca tekme attı. Araçta kadın olduğunu söylememe rağmen başkan ve koruması kız arkadaşımın olduğu tarafın camını kırdılar ve otomobilimin kapısını zorladılar." dedi.

Kendisine hakaret eden ve aracına zarar veren belediye başkanının bağlı bulunduğu partinin genel başkanın olayla ilgili ne yapacağını merak ettiğini dile getiren Özbakır, her şeyin çevredeki kameralara yansıdığını ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise konuyla ilgili daha sonra kamuoyuna açıklama yapacağını söyledi.

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