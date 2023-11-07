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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye'de bıçaklı kavga: 1 ölü

        Fethiye'de bıçaklı kavga çıktı: 1 kişi öldü

        Fethiye'de iki grup arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybederken 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 01:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 01:56
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        Fethiye'de bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 yaşamını yitirdi.

        Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki taraf arasında tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre, tartışmanın dönüştüğü kavgada bıçaklanan Serdar Çavuş'un (31) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaçan şüpheliler A.Ç. (21) ile M.T. (33) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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        #Fethiye
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