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Fethiye'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı

Giriş: 27.12.2022 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Fethiye'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
Fethiye'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
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AA

AA'nın haberine göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Göcek Mahallesi Çığlık Koyu'na yapılan operasyonda Somali uyruklu 54 düzensiz göçmen yakalandı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler işlemleri için Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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